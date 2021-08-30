Сеул, 30 августа, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Южной Корее впервые за двадцать лет увеличили посевную площадь риса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Рис

Согласно опубликованным данным, в 2021 году посевная площадь риса составила 732 477 га, что на 0,8% больше по сравнению с 2020 годом.

Посевная площадь в провинции Чолла-Намдо составила 155 435 га, провинции Чхунчхон-Намдо — 135 399 га, провинции Чолла-Пукто — 114 509 га, провинции Кёнсан-Пукто — 95 837 га, провинции Кёнгидо — 74 717 га.

Стоимость 20 кг риса также увеличилась с 49 872 вон (~$42,8) в 2020 году, до 58 287 вон (~$50) в 2021 году.

Между тем, посевная площадь красного перца также увеличилась на 7,1%, до 33 373 га.

Посевная площадь в провинции Кёнсан-Пукто составила 8 751 га, провинции Чолла-Намдо — 5067 га, провинции Чолла-Пукто — 4285 га, провинции Чхунчхон-Намдо — 3750 га, провинции Чхунчхон-Пукто — 2850 га.