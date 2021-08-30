Омск, 30 августа, 2021, 13:04 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 390 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 августа в оперштабе региона.

Медсестра с больным COVID-19

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За весь период пандемии в Омской области выявлено 72 885 носителей SARS-CoV-2. Общее число выздоровевших в регионе — 53 022 человека. За сутки список выздоровевших пополнился 146 фамилиями.

Напомним, 29 августа в Омской области был подтверждён 391 случай заражения коронавирусом.