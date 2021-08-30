Манчестер, Великобритания, 30 августа, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» продлил контракт с защитником Рубеном Диашем. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба клуба.

«Манчестер Сити»

Отмечается, что новое соглашение с 24-летним португальским игроком рассчитано до лета 2027 года.

Напомним, Диаш выступает за «Манчестер Сити» с 2020 года. В сезоне 2020/21 он был признан лучшим защитником Лиги чемпионов.