«Манчестер Сити» продлил контракт с лучшим защитником Лиги чемпионов
Манчестер, Великобритания, 30 августа, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» продлил контракт с защитником Рубеном Диашем. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба клуба.
«Манчестер Сити»
Отмечается, что новое соглашение с 24-летним португальским игроком рассчитано до лета 2027 года.
Напомним, Диаш выступает за «Манчестер Сити» с 2020 года. В сезоне 2020/21 он был признан лучшим защитником Лиги чемпионов.