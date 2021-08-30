«Единая Россия» и правительство согласовали сроки выплаты пенсионерам
Москва, 30 августа, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей пенсионерам, которые получают пенсию на карту, будет перечислена 2 сентября, заявила 30 августа заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Пенсионеры, получающие пенсии через Почту России, получат единовременные выплаты в тот же день, что и пенсию, добавила она.
Как сообщало ИА REGNUM, указ о том, что российские пенсионеры в сентябре 2021 года получат единовременную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей, ранее подписал президент РФ Владимир Путин.
Осуществление в регионах единовременной выплаты пенсионерам в размере десять тысяч рублей взяла на контроль партия «Единая Россия».
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