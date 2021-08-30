Москва, 30 августа, 2021, 13:01 — ИА Регнум. За прошедшие выходные американский мультфильм «Босс-молокосос — 2» собрал 146,7 млн рублей и стал лидером отечественного кинопроката. Это 30 августа следует из предварительных данных портала kinobusiness.com за период с 26 по 29 августа.

Цитата из к/ф «Босс-молокосос». реж Том МакГрат. 2017. США Босс

При этом мультфильм режиссера Тома МакГрата о противостоянии малышки-суперагента Тины планам доктора Эрвина Армстронга по выращиванию армии злобных детей вышел в прокат в России 14 августа.

Вторым в российском кинопрокате стал американский фантастический боевик «Главный герой» режиссера Шона Леви, который смог собрать за четыре дня 95,1 млн рублей. В картине рассказывается о том, что сотрудник крупного банка узнает, что его мир — часть огромной видеоигры, а он в ней — второстепенный герой, после чего из фильма можно узнать, станет ли второстепенный герой главным и сможет ли он спасти мир.

Третьей в российском кинопрокате стала мультфильм «Щенячий патруль в кино» режиссера Кэллана Брункера, который собрал за выходные 58 млн рублей. В фильме команда щенков противостоит злодею Хамдингеру и спасает жителей Города Приключений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американский научно-фантастический боевик «Главный герой» продолжил лидировать в прокате материкового Китая 29 августа