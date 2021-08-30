Москва, 30 августа, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Сотрудники МВД РФ приняли решение о нежелательности проживания стендап-комика и гражданина Белоруссии Идрака Мирзализаде в России. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

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«Министерством внутренних дел Российской Федерации в соответствии с частью четвертой статьи 25.10 Федерального закона «О порядке выезда в Российскую Федерацию и въезда в Российскую Федерацию» принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации гражданина Республики Беларусь Идрака Кахин оглы Мирзализаде, пожизненно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что комик в последние годы не раз приезжал на территорию РФ, а в марте 2021 года он получил вид на жительство в России.

В ведомстве подчеркнули, что в своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде «допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство», и по этой причине его нахождение на территории РФ признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц: «МВД России считает недопустимыми высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи».

Отмечается, что иностранный комик в ближайшее время получит уведомление о принятом в ведомстве решении.