Владикавказ, 30 августа, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Северной Осетии приняли участие в кампании по вакцинации против коронавируса более 125 тысяч человек. Доля привитых в общем контингенте запланированных к вакцинации граждан составляет 40%. Об этом сообщил 30 августа врио главы регионального минздрава Сослан Тебиев.

Lenobl.ru Вакцинация

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"В регион доставлено 157 тыс. комплектов вакцины, ими вакцинировано 40% от запланированного количества населения региона», — цитирует министра «Интерфакс».

Как отметил Тебиев, пока на низком уровне сохраняются темпы вакцинации пожилых граждан. Среди лиц старше 60 лет привито всего 17,5%. В минздраве региона сообщили, что в настоящее время для укрепления полученного иммунитета многие жители РСО-Алании проходят повторную вакцинацию.