Мурманск, 30 августа, 2021, 12:56 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области COVID-19 был диагностирован у 158 человек. На лечении находятся 13 215 северян. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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По данным штаба, лидеры по суточному приросту заболевших — Мурманск (+20), Мончегорск и Кандалакшский район (+17).

Число летальных исходов в региональной статистике по коронавирусу выросло до 1820 — за последние сутки скончались восемь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа в России выявили 18 325 случаев COVID-19.