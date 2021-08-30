Чебоксары, 30 августа, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Холодный антициклон в Чувашии, ставший причиной заморозков, сдает свои позиции. Но потепление продержится недолго, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

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По его словам, 31 августа и 1 сентября в республике потеплеет, местами пройдут кратковременные дожди. Днем ожидается +23…+28 градусов, ночью будет холодать до +11…+16 градусов.

2 сентября прогнозируется преимущественно сухая погода, но при этом температура начнет снижаться.

3 сентября южный циклон принесёт в Чувашию дожди и сильный северный ветер, в результате температура упадет до +10 градусов. По словам синоптика-любителя, начнется метеорологическая осень с дождями, которая может задержаться надолго.

Начиная с 5 сентября, Чувашия окажется в арктической воздушной массе, в результате по ночам воздух начнет остывать до нулевой отметки. По предварительным данным, 6 сентября возможен небольшой мокрый снег.

Теплая погода может вернуться в конце первой декады сентября.