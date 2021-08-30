Красногорск, 30 августа, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Около 60 прудов планируется очистить в Подмосковье в 2022 году. Об этом 30 августа сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мещерский пруд

Глава Подмосковья отметил, что жители региона сами смогут выбрать, какие именно водоемы необходимо расчистить и благоустроить территорию вокруг них.

«В сентябре запускам дополнительное голосование по следующим 60 водоемам, которые очистим и благоустроим в 2022 году», — сказал Воробьев.