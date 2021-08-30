Владикавказ, 30 августа, 2021, 12:51 — ИА Регнум. В Северной Осетии произошло нападение на и. о. руководителя регионального управления Росимущества Алексея Иванова. К нему в кабинет ворвался мужчина, стал ему угрожать и душить. Нападавший оказался, по словам Иванова, бывшим министром природы, сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн.

Адриан ван Остаде. Драка. 1637

«Согласно заявлению потерпевшего, средь бела к нему, оттолкнув секретаршу, ворвался с угрозами и оскорблениями агрессивный человек. <…> Когда Иванов попытался вызвать полицию, злоумышленник схватил его за шею, начал душить, а затем нанес множественные удары по лицу и туловищу. <…> В нападавшем А. Иванов опознал экс-министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Северной Осетии Таймураза Мильдзихова» , — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

По словам Иванова, причина нападения якобы была в проверочных мероприятиях на Бесланском конезаводе. На госпредприятии были выявлены многочисленные факты хищений, и экс-министр природы угрожал расправой за это главе управления Росимущества по РСО-Алании.

Напомним, Алексей Иванов назначен временно исполняющим обязанности руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Северная Осетия приказом Министерства финансов РФ от 29 марта 2021 года.