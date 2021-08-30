Красноярск, 30 августа, 2021, 12:51 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 27 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 30 августа в оперштабе края.

(сс) mos.ru. Евгений Самарин Врач

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За весь период пандемии в Красноярском крае умерли 5125 человек, у которых диагностировали COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 августа в регионе выявлен 104 631 носитель коронавируса, выздоровели 90 877 человек.