Токио, 30 августа, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Российский пловец Роман Жданов завоевал бронзовую медаль Параолимпийских игр в Токио. Об этом 30 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

David Pearson Флаг Параолимпийских игр

В плавании на дистанции 200 м вольным стилем Жданов показал время 2 минуты 58,48 секунды.

Победителем с мировым рекордом стал представитель Израиля Ами Омер Дадаон, показавший результат 2 минуты 44,84 секунды. Вторым стал японский спортсмен Такаюки Судзуки (2.55,15).

Ранее на Параолимпийских играх в Токио Жданов завоевал две золотые медали на дистанциях 50 м брассом и 150 м комплексным плаванием (оба раза с мировым рекордом) и бронзу на дистанции 100 м вольным стилем.

Читайте также: Пловец Мозговой завоевал золото Параолимпиады, установив рекорд