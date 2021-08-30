Стокгольм, 30 августа, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Студия Neon Giant выпустила новый патч к игре The Ascent. Об этом 30 августа сообщает журнал PC Gamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Обновление исправляет ряд ошибок игры, а также решает проблемы производительности, на которые жаловались геймеры. Разработчики также исправили ошибки, связанные с исчезновением скинов (образов) оружия, персонажей и снаряжения. Отмечается, что патч получит как версия игры для Steam, так и версия для Microsoft Store.

Напомним, релиз The Ascent состоялся 29 июля 2021 года на консолях Xbox Series X/S, Xbox One и ПК, это ролевая игра, выполненная в киберпанк-стилистике. Её разработкой занимается шведская студия Neon Giant, в качестве издателя выступает британская Curve Digital.