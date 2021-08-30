Брюссель, 30 августа, 2021, 12:54 — ИА Регнум. По итогам июля 2021 года реализация автомобилей в Европе снизилась на 24% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает портал Carsweek.

En.media.groupe.renault.com Logan, Sandero и Sandero Stepway от Dacia

Всего за отчетный период в странах Европы было продано 967 830 автомобилей. Причем за семь месяцев 2021 года реализация на европейском авторынке выросла на 17% в годовом сравнении.

Отрицательная динамика наблюдалась в Германии (-25%) и Испании (-30%). Положительными продажи оказались в Греции, Норвегии и Румынии.

Отмечается, что в июле текущего года Volkswagen Golf уступил лидерство на авторынке Европы румынской модели Dacia Sandero.

При этом Volkswagen вывел на рынок новый электрокар ID.3, который лидирует среди электрифицированных моделей. В июле он разошелся тиражом в 5 433 экземпляра. За ним следуют: Renault Zoe и Kia Niro.

Напомним, компания Dacia планирует к 2024 году выпустить Dacia Duster с новой гибридной установкой.

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