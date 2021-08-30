Астана, 30 августа, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В результате взрывов на складах воинских частей в Жамбылской области Казахстана пострадало более 100 жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

akt.gov.kz Бердибек Сапарбаев

«Выявлено 118 объектов недвижимости, требующих ремонта, из них 106 жилых домов, 12 коммерческих объектов», — процитировали в пресс-службе акима (главу) области Бердибека Сапарбаева.

Он сообщил, что в 35 домах придётся провести капитальный ремонт, в остальных зданиях повреждения не такие значительные, их отремонтируют в ближайшее время. Все работы по восстановлению поврежденных домов Сапарбаев пообещал завершить через два месяца.

Напомним, пожар на воинских складах Жамбылской области Казахстана привёл к взрывам. От них пострадали более 100 человек, 14 — погибли. По данному инциденту ведётся следствие.