Соловецкий, Архангельская область, 30 августа, 2021, 12:47 — ИА Регнум. На Соловках, в центре жилого поселка, обнаружили мину времен Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной диспетчерской службе.

Mil.ru Взрыв мины

Находка была обнаружена на месте строительства музейного комплекса при помощи глубинного миноискателя, способного определять ферромагнитные объекты на глубине до 3 м. На глубине около 30 см прибор показал наличие подозрительного предмета.

«Из почвы был извлечен проржавевший артефакт времен Второй мировой войны, который взрывотехники идентифицировали как ПОМЗ, или противопехотная осколочная мина заграждения. Взрыватель у мины отсутствовал, но боеприпас по-прежнему представлял угрозу населению, так как был снаряжен тротиловой шашкой. Скорее всего, мина была утеряна в 40-е годы, когда на Соловецком архипелаге действовала школа юнг», — сообщили в службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в общежитии Сыктывкарского госуниверситета обнаружили схрон оружия.