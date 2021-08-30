Москва, 30 августа, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Продолжают работать даже в отпуске и остаются на связи со всеми коллегами 69% работающих жителей России. Отвечают на звонки только ограниченного круга сотрудников 20%, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

CurrencyFair За работой

Чаще всех, уходя в отпуск, остаются на связи менеджеры по логистике (90%), менеджеры по продажам (77%), бухгалтеры (76%), дизайнеры, маркетологи, HR-менеджеры и квалифицированные рабочие (по 75%).

Никак не реагируют во время отпуска на звонки и сообщения 7%, объясняя это желанием отдохнуть от рабочих вопросов. Чем выше зарплата, тем больше число тех, в отпуске остается на связи — 77% с зарплатой свыше 80 тыс. руб. и 10% с доходом менее 30 тыс. руб.

Опрос проведен 9 июля-25 августа 2021 года. Опрошены 3000 граждан РФ старше 18 лет в 631 населенном пункте.

ИА REGNUM ранее сообщало, дистанционно работают во время отпуска и принимают участие в делах компании 40% жителей России.

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