Красногорск, 30 августа, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В общей сложности 22 пруда будут очищены, а прилегающая к ним территория благоустроена, в Подмосковье к 1 сентября 2021 года. Об этом 30 августа сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Фото — mos.ru Пруд

«Расчистка прудов — большая программа. Первый этап заканчивается 1 сентября. Мы завершим расчистку 22 водоемов», — сказал Воробьев.

Также глава региона поручил доложить ему насколько качественно были проведены эти работы и устраивает ли местных жителей результат благоустройства.