Кострома, 30 августа, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Костроме бывшему военному пришлось отстаивать право на выплату пенсии по инвалидности через суд. Об этом сообщает Свердловский районный суд.

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Костромич 1962 года рождения получил травму во время службы в армии в 1982 году. Выплаты по здоровью были назначены в 2009 и прекращены в декабре 2019 года.

Основанием для прекращения выплаты пенсии стало уголовное дело в отношении неустановленных лиц, которые от имени истца обратились в пенсионный фонд и получили его деньги. В декабре 2020 года производство по делу было приостановлено на неопределенный срок до нахождения обвиняемого.

Истец указал, что не имеет работы и семьи, и на протяжении года и 8 месяцев вынужден существовать за счёт «неравнодушных граждан». Пенсионный фонд аргументировал нежелание возобновлять выплаты боязнью совершить переплату в случае, если истец станет обвиняемым по уголовному делу или в ходе расследования выяснится, что пенсия назначена мужчине неправомерно.

Выслушав аргументы сторон, суд признал решение пенсионного фонда о приостановлении выплат незаконным. Решение было принято 20 августа 2021 года и ещё не вступило в законную силу.