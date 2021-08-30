Кызыл, 30 августа, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле планируют перевести жителей частного сектора на газовое отопление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

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«В 2022 году, в столице республики планируется реализовать проект перевода системы отопления частных домовладений города Кызыла на сжиженный природный газ. Ведется предварительный учет мнения граждан», — отметили в мэрии.

Стоимость присоединения и установка газового оборудования для отопления дома оценивается в 60−70 тыс. рублей.

В соцсетях власти города проводят соцопрос по поводу готовности жителей подключиться к централизованному газоснабжению. По состоянию на 30 августа утвердительно ответили более 69% респондентов.