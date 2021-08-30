Белград, , 12:51 — REGNUM В настоящее время сербские власти имеют среди сербов в Черногории больше влияния, чем западные страны, и поэтому не исключено, что президент Сербии Александр Вучич может начать «торговать» интересами сербов в Черногории и Республике Сербской. Об этом 29 августа заявил сербский историк литературы, профессор филологического факультета Университета в Белграде Мило Ломпар.

Александр Вучич Predsednik.rs

«Так как отношения между сербскими властями и Западом многогранные — денежные, государственные, образовательные, медийные, криминальные, не исключено, что действующие сербские власти во главе с Вучичем начнут торговать интересами сербского народа в Черногории или Республике Сербской. Как это уже произошло, когда были подписаны Брюссельское и Вашингтонское соглашения», — заявил Ломпар новостному агентству «Бета».

Ломпар напомнил, что президент Черногории Мило Джуканович правит в стране уже 30 лет и поддерживает связи как с сербскими властями, так и с оппозицией.

Напомним, что ранее министр внутренних дел Сербии Александр Вулин выдвинул идею о создании «Сербского мира» — единого культурного пространства сербов, независимо от страны, в которой они проживают. По мнению Вулина, лидером этого «Сербского мира» мог бы стать президент Сербии Александр Вучич.