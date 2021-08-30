Екатеринбург, 30 августа, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В честь Дня пенсионера пожилые жители Свердловской области получат подарочную карту. Соглашение о её создании подписали 30 августа министерство социальной политики Свердловской области, Областной совет ветеранов и совет глав городов, сообщает областной департамент информполитики.

Avtonomer.net Свердловская область

«В Свердловской области сложилась традиция и она закреплена соответствующим документом, подписанным губернатором — каждый год мы празднуем День пенсионера, проводим мероприятия, посвящённые этому празднику, организуем Месячник пенсионера. И ежегодно к проведению благотворительных акций для пожилых людей Свердловской области мы привлекаем наших социальных партнеров. И в этом году появился новый проект — подарочная карта для пенсионеров региона», — отметил заместитель губернатора области Павел Креков, подчеркнув, что благодаря этому проекту несмотря на невозможность массово отпраздновать собственный праздник все пожилые люди услышат добрые слова, получат символический подарок.

Уже изготовлены подарочные карты с зачисленной суммой, которую можно по своему усмотрению потратить в одной из торговых сетей.

Средства для этого выделил благотворительный фонд. Подарок пенсионеры смогут получить 17−19 сентября на своём избирательном участке или дома — в случае, если они решат проголосовать на дому.

Павел Креков подчеркнул, что у избирательных комиссий уже есть практика вручения символических подарков в день голосования молодым избирателям, впервые пришедшим на участок.

«День пенсионера празднуется в регионе уже девять лет. Конечно, 2020 и 2021 года вносят свои особенности. Многие мероприятия перешли в дистантные формы, малые форматы — в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. В этом году мы отменили торжественное мероприятие, посвящённое Дню пенсионера. Но нашим пенсионерам необходимо внимание. И этот проект, который предложила ветеранская организация и благотворительный фонд, обратит внимание свердловчан на людей старшего возраста», — отметил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

Председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Юрий Судаков отметил, что Свердловская область — единственный субъект Российской Федерации, где есть такой праздник как День пенсионера.

«Большие праздничные мероприятия в честь Дня пенсионера в этом году из-за карантина могут не состояться, а поздравить старшее поколение обязательно нужно. Поэтому для всех пенсионеров по возрасту изготовили подарочную карту. Независимо от размера этой социальной помощи, данный проект — это внимание к старшему поколению. Даже пообщаться с человеком, вручая ему эту карту — уже хорошо. Важна не ценность подарка, а чувство, что человек не забыт», — рассказал Юрий Судаков.

Отметим, День пенсионера отмечается в Свердловской области 29 августа. Он был учреждён в 2013 году. С него начинается месячник мероприятий к международному Дню пожилого человека, отмечаемому 1 октября.