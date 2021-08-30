Сеул, 30 августа, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В первой половине 2021 года в Южной Корее открылось 730 260 новых компаний, что на 9,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства малого, среднего и венчурного бизнеса.

Сеул

Согласно опубликванным данным, число компаний в сфере информационно-коммуникационных технологий увеличилось на 5,3%, в сфере оптовой и розничной торговли — на 18,3%, в сфере логистики и транспорта — на 10,4%, в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса — на 9,1%, в сфере общественного питания — на 1,8%.

Кроме того, 62 706 компании открыто корпоративными предпринимателями, 667 554 компании — индивидуальными предпринимателями.

Количество компаний, которые открыли женщины-предприниматели, сократилось на 10%, до 341 050, а компаний, которые открыли мужчины-предприниматели — на 9,7%, до 388 824.