Новосибирск, 30 августа, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Все образовательные учреждения Новосибирска готовы к началу нового учебного года и приняты межведомственными комиссиями. Об этом сегодня, 30 августа, сообщил начальник департамента образования мэрии города Рамиль Ахметгареев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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«Все учреждения оборудованы системами видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, тревожной сигнализации, техническим обслуживанием данных систем специализированными организациями, — уточнил Ахметгареев. — Во всех образовательных учреждениях проведены работы по подготовке учебных зданий к новому учебному году и эксплуатации в зимних условиях. Выполнены работы по промывке систем отопления и проведены гидравлические испытания систем теплоснабжения. Образовательные учреждения получают акты технического осмотра при проверке готовности к отопительному сезону 2021/2022гг и паспорта готовности».

На укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Новосибирска в 2021 году было предусмотрено более 580 млн рублей, в том числе из бюджета города — более 373,49 млн рублей, из бюджета Новосибирской области более 209,29 млн рублей.