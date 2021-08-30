Красногорск, 30 августа, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Работы по благоустройству на территории Подмосковья необходимо завершить до наступления холодов. Соответствующее поручение 30 августа дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Благоустройство Садового кольца

Речь среди прочего касается и 11 муниципальных образований которые реализуют проекты, победившие в 2020 году в IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах.

«До кона года должны быть благоустроено 11 территорий, которые стали победителями этого конкурса в прошлом году. Важно завершить все работы до холодов», — сказал Воробьев.