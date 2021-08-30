Пенза, 30 августа, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Жители села Бессоновка Пензенской области обратились к врио губернатора Олегу Мельниченко по вопросу узаконивания земельных участков. Врио главы региона 30 августа поручил правительству Пензенской области подготовить соответствующие предложения.

Замер участка

Мельниченко обратил внимание на актуальность темы по уточнению границ земельных участков, принадлежащих физическим лицам.

«В Бессоновке возникла ситуация — группа граждан обратилась с просьбой о помощи. Земельные участки, на которых стоят жилые дома, расположены огороды, вдруг оказались в других границах, после того, как произошёл переход на съёмку через космический спутник. И теперь данные не совпадают с тем, что было раньше. В результате жителей ещё начинают штрафовать. И это носит массовый характер», — проинформировал он.

Олег Мельниченко распорядился подготовить предложения по узакониванию землевладений жителей в прежних границах, которые были оформлены до 1 января 2022 года.

«Зачем мы граждан «тренируем»? А потом хотим, чтобы к нам нормально относились», — возмутился он.

По словам Мельниченко, в Бессоновке в такой ситуации находятся целые улицы. Там в основном проживают люди с низкими доходами и они не могут заплатить 5 тыс. рублей на определение одной точки земельного участка.

«Готовьте предложения, будем выходить с законодательной инициативой на федеральный уровень», — поручил врио губернатора.

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