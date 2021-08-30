Нягань, Югра, 30 августа, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Югре вернулись к делу об убийстве 12-летней девочки в Нягани. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

publicdomainpictures.net Убийство

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве ребенка в 2011 году.

Отмечается. что тело девочки было обнаружено в канализационном колодце, расположенном в лесном массиве, недалеко от одного из многоэтажных домов в Нягани.