Вашингтон, 30 августа, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Администрация сервиса WhatsApp позволит пользоваться мессенджером людям, которые не захотят принять её новые условия, ранее вызывавшие споры в сети. Об этом 30 августа сообщает портал Wccftech.

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Отмечается, что если пользователи WhatsApp будут общаться с только друзьями и семьёй, то они смогут игнорировать условия, согласно которым WhatsApp обязывает их делиться своими данными с Facebook. Однако если они захотят воспользоваться приложением WhatsApp Business, то служба попросить их принять новое соглашение.

Напомним, WhatsApp опубликовала изменения в политике конфиденциальности в январе 2021 года. Администрация сервиса сообщила, что с 8 февраля 2021-го все пользователи мессенджера будут обязаны принять условия, если хотят использовать его дальше. Впоследствии из-за негативной реакции сетевых сообществ WhatsApp решила отказаться от нововведений.