Токио, 30 августа, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Российский пловец Богдан Мозговой завоевал золотую медаль Параолимпийских игр в Токио. Об этом 30 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

David Pearson Флаг Параолимпийских игр

В плавании на дистанции 100 м на спине Мозговой показал время 1 минуту 1,65 секунды, установив новый параолимпийский рекорд.

Второе место занял представитель Белоруссии Егор Щелканов с результатом 1 минута 1,96 секунды. Замкнул тройку австралийский спортсмен Тимоти Ходж (1.02,16).

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