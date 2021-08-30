Москва, , 12:37 — REGNUM Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что планируется создание 54 849 аккаунтов видеонаблюдения за выборами.

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«Сегодня мы детально проработаем и обсудим все аспекты видеонаблюдения на предстоящих выборах, — отметила Элла Памфилова, — Мы предлагаем беспрецедентно масштабную по охвату систему: более 50 тыс. видеокамер плюс 6000 устройств с онлайн-трансляцией и еще 36 тыс. устройств видеофиксации. В общей сложности видеонаблюдением охвачены 96% ТИК и УИК, где потенциально смогут проголосовать более 98% избирателей. Вся видеотрансляция, видеофиксация, запись — будет идти непрерывно на протяжении 3 суток, около 70 часов — до последнего протокола».

«В этот раз трансляция будет идти на специальный портал, доступ к которому будет у всех партий, в том числе их региональных отделений, и они смогут организовать свои штабы видеонаблюдения. Аккаунты получат все основные участники избирательного процесса: одномандатники, общественные палаты, уполномоченные по правам человека, Совет по правам человека при Президенте. И конечно, возможность смотреть трансляцию будет в центрах общественного наблюдения, которые будут организованы во всех субъектах Российской Федерации. Исходя из предварительных заявок из регионов (не включая Москву, у них своя система), мы планируем создать 54 849 аккаунтов. И я бы хотела предложить к общественным палатам скорректировать свои заявки в сторону увеличения, чтобы в видеонаблюдении могли принять участие активные граждане, прошедшие обучение», — цитирует слова Эллы Памфиловой официальный ТМ-канал Центризбиркома.

«На мой взгляд мы создали оптимальную систему, которая не выносит на всеобщее обозрение частную жизнь граждан, но обеспечивает адресное, квалифицированное, предметное и тотальное видеонаблюдение, направленное на предупреждение и выявление нарушений, на быструю, моментальную реакцию на них», — подчеркнула глава ЦИК.