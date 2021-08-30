Санкт-Петербург, 30 августа, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В 2021 году ситуация с гриппом в России может остаться на уровне 2020 года, но может и ухудшиться. Об этом журналистам заявил директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов.

Med-instrukcia.ru Грипп

«Прошлый год был особенный, мы практически не наблюдали пациентов с гриппозной инфекцией. В этом году многие говорят, что, может быть, будет все так же. Но в этом году и ситуация другая», — сказал Лиознов.

По его словам, в России достаточное число людей переболели COVID-19, а также увеличилось число привитых: «Прослойка людей, которые защищены от коронавирусной инфекции, возрастает. Таким образом, риски развития гриппа как моноинфекции или [в сочетании] грипп и ковид, они сохраняются».

В этой связи Лиознов призвал население вакцинироваться от гриппа.