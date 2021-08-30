Таллин, 30 августа, 2021, 12:37 — ИА Регнум.

Алексей Лазарев В парке

В воскресенье, 29 августа, в Таллине открылась зеленая зона отдыха — раскинувшийся на 29 гектарах парк Тондираба. Об этом сообщило эстонское гостелевидение ETV в своем репортаже.

Один из крупнейших городских парков столицы построен в «спальном» жилом районе Ласнамяэ на месте бывшего одноименного болота. При строительстве была сохранена природная часть парка, на которую приходится около 85% всей его площади.

Так, сохранен лес и небольшие водоемы, а также флора и фауна этого места. В парке были высажены 32 вида деревьев и кустов.

В восточной части парка построены три моста. С каждого из них можно наблюдать за животными и растениями в их естественной среде. Одним из наиболее интересных объектов наблюдения являются живущие в пруду тритоны. Ради сохранения их среды обитания мост по большей части был построен в стороне от водоема.

Десятки тысяч квадратных метров отведены под луга, где посеяно около 50 видов растений.

В парке также построена крупнейшая в странах Прибалтики спортивно-игровая зона площадью свыше 5,7 га. Общая протяженность беговых и пешеходных дорожек, а также лесных троп парка — 10 км, а отдельных велодорожек — около 2,5 км.

В распоряжении посетителей парка также места для гриля, гамаки и пункт ремонта велосипедов. Оборудованы площадки для выгула собак.

Заказчик работ по строительству парка Тондираба — Таллинский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства. Проект обошелся городу примерно в 6,7 млн евро.