Чебоксары, 30 августа, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Чувашии чуть снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, но при этом жители продолжают умирать от COVID-19. Это следует из данных оперативного штаба России, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 30 августа, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 31 610 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 75. Напомним, что сутками ранее было выявлено 78 носителей коронавируса.

Выздоровели 28 689 пациентов, из них за последние сутки выписаны 66 человек.

За время пандемии в Чувашии умер 2001 пациент с коронавирусом, в том числе за последние сутки скончались 12 жителей.

Отметим, по последним данным (на 27 августа), в республике 290 667 человек приступили к вакцинации от COVID — 19 (49,4% от плана), из них 258 249 человек (43,9% от плана) закончили вакцинацию двумя компонентами.