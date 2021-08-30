Красногорск, 30 августа, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Подмосковье введут новые стандарты для мусорных баков и контейнерных площадок. Об этом 30 августа заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусорные баки

По словам главы Подмосковья, модернизация позволит повысить показатели чистоты вокруг мест сбора отходов.

«Что имею ввиду — ветер и другие следствия жизнедеятельности не должны вести контейнерную площадку к неприятным ситуациям. Новый стандарт позволит в еще большей чистоте и порядке видеть придомовую территорию», — сказал Воробьев.