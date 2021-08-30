Лондон, 30 августа, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В ходе торгов понедельник, 30 августа, цена на газ в Европе превысила отметку в $590 за 1 тыс. куб. м. Об этом 30 августа свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Согласно этим данным, цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures с начала торгов возросла до €49 за 1 тыс. кВт·ч, что эквивалентно $598 за 1 тыс. куб. м.

При этом позднее цена понизилась до €48,2, что эквивалентно $586 за 1 тыс. куб. м.

Как передавало ИА REGNUM, 28 августа немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что газопровод «Северный поток — 2» может быть продан компанией Газпром другому сертифицированному оператору для того, чтобы обойти газовую директиву Европейского союза.