Москва, 30 августа, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Парламентарии «Единой России» внесли законопроект о продлении «дачной амнистии». С 2006 года упрощенным порядком оформления прав на недвижимость воспользовались 14 миллионов граждан.

Константин Бахтин, 1909 Опустевшая дача

Согласно документу, предлагается увеличить срок действия «дачной амнистии» еще на пять лет. Таким образом, упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые, садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года.

Документ позволит «легализовать» жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса, на земельных участках, в отношении которых у граждан отсутствуют правоустанавливающие документы.

Без оформления прав на землю такие граждане лишены возможности оформления прав на жилые дома, в которых давно проживают, в основном еще с советских времен. В целях решения этой проблемы предлагается механизм упрощенного оформления прав на жилые дома и одновременно на земельные участки, на которых они расположены. Нормы касаются жилых домов, построенных до 14 мая 1998 года, расположенных в границах населенного пункта на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

«Мы предлагаем признать пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования участком, чтобы люди могли осуществлять сделки, в том числе передавать по наследству. Предлагается также, что люди, которые получили права от своих наследодателей, могли оформлять в любое время земельные участки. И эти права будут распространятся на любые виды разрешенного использования», — заявил на пресс-конференции председатель комитета государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Механизм схож с правилами оформления земельных участков в рамках «гаражной амнистии», которая вступает в силу 1 сентября. Документ определяет порядок регистрации гаражей, построенных до 31 декабря 2004 года на землях, находящихся в государственной собственности. Новые правила коснутся не только капитальных гаражей и земли под ними, но и боксов на участках гаражных кооперативов и товариществ. Для регистрации объекта потребуется только одно заявление в органы местного самоуправления и документы, подтверждающие право на гараж. Нормы касаются и тех граждан, кто получил такой объект в наследство или после переуступки. Владельцы смогут также осуществлять сделки с гаражами: дарить, продавать, закладывать или передавать по наследству.

Напомним, вопрос оформления гаражей и земли под ними в собственность беспокоил региональные власти и жителей РФ. В сентябре Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поручил фракции партии в Госдуме рассмотреть и принять этот законопроект в приоритетном порядке. После этого был подготовлен проект «гаражной амнистии». Инициативу поддержали в 55 регионах, 16 декабря его внесли в Госдуму. В третьем чтении его приняли 23 марта.