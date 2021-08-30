Чита, 30 августа, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 30 августа первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привиты уже 315 643 человек. Такие данные приводит пресс-служба правительства региона.

Yarregion.ru Вакцинация

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Завершили вакцинацию 280 866 человек (поставили второй компонент вакцины или воспользовались однокомпонентной вакциной). За сутки первую дозу инъекции получили 178 жителей региона, завершена вакцинация ещё у 350 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на 26 августа первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции в Забайкалье были привиты 312 745 человек.

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