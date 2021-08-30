Турочакский район, Алтай, 30 августа, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Судебной коллегией Верховного суда Республики Алтай отменен оправдательный вердикт, вынесенный присяжными заседателями в отношении обвиняемого в убийстве. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры по региону, дело направлено на новое рассмотрение иным составом суда.

(сс) CWitte Молоток

По данным обвинения, 46-летний мужчина ночью 26 марта 2020 года на территории автозаправки в Турочакском районе нанёс не менее 19 ударов тупым предметом потерпевшему, из-за чего тот скончался. После чего для сокрытия следов преступления было подожжено помещение газозаправочной станции.

«Суд апелляционной инстанции, с учётом мнения стороны обвинения, согласившись с доводами представления о незаконности оправдательного приговора, отменил решение суда и направил дело на новое рассмотрение», — отметили в прокуратуре.