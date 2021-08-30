Минск, 30 августа, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Рейтинг крупнейших налогоплательщиков Минска возглавило ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» — 100%-я дочерняя компания российского Газпрома. Об этом сообщает министерство по налогам и сборам Белоруссии.

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В ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков белорусской столицы вошли также «Табак-Инвест», сотовые операторы «МТС» и «А1» (Velcom), госпредприятия «Минскэнерго» и «Беларусбанк», иностранное предприятие «Славнефтехим», «Новая нефтяная компания», а также лидеры на рынке алкогольной продукции «Минск Кристалл» и «Минский завод виноградных вин».

«Газпром трансгаз Беларусь» является крупнейшим активом российского Газпрома в Белоруссии. Компания обеспечивает бесперебойное газоснабжение белорусских госкомпаний, перепродающих продукцию предприятиям и наседанию. Она также осуществляет транзит российского газа в Калининградскую область, Польшу и Литву.

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В Белоруссии «дочка» Газпрома эксплуатирует более 7,9 тыс. км газопроводов, 13 компрессорных станций, 3 подземных хранилища газа, 226 газораспределительных станций, 28 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и 7 газоизмерительных станций. Она также эксплуатирует принадлежащий ПАО «Газпром» белорусский участок магистрального газопровода «Ямал — Европа» протяжённостью 586 км линейной части и 5 компрессорных станций.

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