Сыктывкар, 30 августа, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Люди пожилого возраста, как правило, легче переносят вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом заявил главный врачгоспиталя ветеранов войн и участников боевых действий в СыктывкареАндрей Налимов.

Janssen.com Вакцинация

«Хочется сказать, чтобы пациенты старше 60 лет не боялись прививки от ковида и не слушали тех, кто распространяет ложную информацию о вакцинации. По наблюдениям врачей, люди старшего возраста переносят вакцинацию легче молодых. Пациенты в возрасте могут даже не заметить реакции на прививку: ни повышения температуры, ни ломоты, ни местной реакции в месте укола», — цитирует врача республиканский минздрав.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми прививку от ковида сделали более 245 тысяч человек. Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить как минимум 360 тысяч жителей республики.