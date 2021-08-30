Джакарта, , 12:24 — REGNUM Индонезия ценит помощь Швеции особенно во время пандемии коронавируса, сообщает Kompas.

Стокгольм. Швеция

В настоящее время Швеция пожертвовала фонду COVAX три млн доз вакцины AstraZeneca. Индонезия получает помощь в борьбе с COVID-19 от фонда COVAX.

Индонезия и Швеция привержены делу расширения сотрудничества в области здравоохранения. В ближайшем будущем сотрудничество будет реализовано в рамках ежегодного форума здравоохранения Индонезии и Швеции. Планируется, что мероприятие состоится в октябре 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии встретился с королем Швеции в королевском дворце в Стокгольме.

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