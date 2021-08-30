Красногорск, 30 августа, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Сроки оплаты государственных контрактов в Подмосковье не должны превышать установленные нормы. Соответствующее поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги

Глава Подмосковья отметил, согласно поручению президента России Владимира Путина, срок оплаты государственных контрактов не должен превышать 15 дней, а для представителей малого бизнеса — семь дней максимум.

«Московская область традиционно один из крупнейших заказчиков. Я прошу экономический блок, контрольно-счетную палату внимательно проанализировать все действующие требования и условия предоставления бюджетных средств, чтобы бизнес получал деньги вовремя для добросовестно исполненных контрактов», — сказал Воробьев.