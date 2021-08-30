Сеул, 30 августа, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Губернатор южнокорейской провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён вновь возглавил список потенциальных кандидатов на пост следующего президента страны. Об этом сообщает No Cut News со ссылкой на представителей Корейского института общественного мнения (KSOI).

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Согласно результатам опроса, проведенного с 27 по 28 августа среди 1015 человек старше 18 лет, кандидатуру губернатора провинции Кёнгидо поддерживают 29,1% опрошенных, что на 2,3% больше, чем на прошлой неделе.

Уровень поддержки бывшего генерального прокурора Юн Сок Ёля за неделю, напротив, сократился на 2,4%, до 27,4%.

За ним следуют председатель Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ёна (13,6%), независимый депутатХон Джун Пё (9,4%), бывший министр юстиций Чху Ми Э (3%), кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су(2,6%).