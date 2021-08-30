Названы самые популярные автомобили в Китае
Пекин, 30 августа, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Рейтинг самых популярных моделей автомобилей на китайском авторынке по итогам первых семи месяцев 2021 года составили специалисты портала «Новые автомобили».
Возглавил рейтинг седан Nissan Sylphy (Sentra). За отчетный период он разошелся в Китае тиражом в 286 тыс. экземпляров. Автомобиль получил 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 123 л. с., который агрегатируется с механической трансмиссией или вариатором Xtronic CVT.
Следующие два места принадлежат Volkswagen Lavida и Haval H6. Немецкий седан был продан за семь месяцев 2021 года в количестве 250 тыс. экземпляров, а китайский кроссовер приобрели 206 тыс. жителей КНР.
Четвертую строчку рейтинга заняла Toyota Corolla, чьи продажи составили 198 тыс. экземпляров. А замыкает топ-5 электрокар Wuling Hongguang Mini EV, который купили в Китае 187 тысяч человек.
Напомним, согласно прогнозу LMC Automotive, реализация автомобилей в Китае в 2021 году составит около 22 млн экземпляров.
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