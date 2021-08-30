Пекин, 30 августа, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Рейтинг самых популярных моделей автомобилей на китайском авторынке по итогам первых семи месяцев 2021 года составили специалисты портала «Новые автомобили».

Auto-arbitrator.com Авторынок в Китае

Возглавил рейтинг седан Nissan Sylphy (Sentra). За отчетный период он разошелся в Китае тиражом в 286 тыс. экземпляров. Автомобиль получил 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 123 л. с., который агрегатируется с механической трансмиссией или вариатором Xtronic CVT.

Следующие два места принадлежат Volkswagen Lavida и Haval H6. Немецкий седан был продан за семь месяцев 2021 года в количестве 250 тыс. экземпляров, а китайский кроссовер приобрели 206 тыс. жителей КНР.

Четвертую строчку рейтинга заняла Toyota Corolla, чьи продажи составили 198 тыс. экземпляров. А замыкает топ-5 электрокар Wuling Hongguang Mini EV, который купили в Китае 187 тысяч человек.

Напомним, согласно прогнозу LMC Automotive, реализация автомобилей в Китае в 2021 году составит около 22 млн экземпляров.

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