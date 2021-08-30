Нью-Йорк, США, 30 августа, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Netflix выложил в сеть необычный рекламный ролик триллера «Виновный» (The Guilty). Видео было опубликовано 30 августа на YouTube-канале компании.

(сс) Stock Catalog Netflix

Главную роль в картине исполнит Джейк Джилленхол, он сыграет диспетчера экстренной службы. Создатели картины не показали в трейлере ни одного её кадра, зрители могут лишь слышать «запись» короткого звонка, во время которого герой Джилленхолла разговаривает с жертвой преступления.

Премьера картины состоится на сайте онлайн-кинотеатра 1 октября 2021 года. Снимает её режиссёр Антуан Фукуа («Тренировочный день») по сценарию Ника Пиццолатто («Настоящий детектив»). В основу фильма легла одноимённая лента, которую режиссёр Густав Мёллер выпустил в 2018 году.