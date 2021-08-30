Ульяновск, 30 августа, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжают регистрировать летальные исходы от COVID-19. Это следует из данных оперативного штаба России, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 30 августа, с начала пандемии в Ульяновской области от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончались 2296 пациентов. Из них за последние сутки умерли 14 человек.

Напомним, всего в регионе сделано 1 131 453 лабораторных исследования на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области для повышения доступности вакцинации от COVID-19 организованы пункты иммунизации в каждом поликлиническом отделении районных больниц. Также прививки делаются в стационарных и передвижных ФАПах.