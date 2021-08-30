Красноярск, 30 августа, 2021, 12:21 — ИА Регнум. По состоянию на 30 августа в Красноярском крае подтверждён 104 631 случай заражения коронавирусом, в том числе за сутки в регионе выявили 438 носителей SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом оперативном штабе.

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Общее число выздоровевших в регионе — 90 877 человек. За сутки в крае вылечились 433 ковид-пациента.

За всё время в регионе проведено 3 496 742 теста на коронавирус (+4193 за последние сутки).

Напомним, 29 августа в Красноярском крае выявили 433 носителя SARS-CoV-2.