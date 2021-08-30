Москва, 30 августа, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Охота, которую США развязали за гражданами России, находящимися за рубежом, конечно же, не имеет ничего общего с правосудием, это сугубо политическая демонстрация, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин 30 августа, комментируя информацию МИД РФ о преследовании российских граждан со стороны США.

США

Как сообщалось, уполномоченный представитель МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев заявил, что США с 2008 года ведут охоту за российскими гражданами в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США.

«Вашингтон хочет постоянно демонстрировать, сколько у него союзников, насколько он контролирует другие страны, насколько влияние России на них слабо. Пожалуй, это и есть главное: показать слабость современного российского государства в защите интересов своих граждан за рубежом.

Да, действительно, современная Россия — это не Советский Союз. Тем не менее, возможности демонстративных ответов на эту охоту у нашего правительства имеются.

Мне, например, понравилось спокойное отклонение нашей страной и её союзниками по ОДКБ американских обращений в связи с выводом их войск из Афганистана.

Позорным, кстати говоря, выводом; фактически — бегством. У США ещё высветятся многие и многие проблемы на афганском направлении, в том числе и связанные с судьбами их граждан.

У России будут свои возможности помочь в их решении, но делать это следовало бы только в обмен на освобождение наших незаконно удерживаемых в США соотечественников, на отказ Вашингтона от его враждебной линии в отношении российских граждан по всему миру.

Уверен, что подобные возможности имеются и на других направлениях.

По понятным причинам, зеркально отвечать на захваты американцами граждан России за рубежом нам сложно. Тем не менее, и эту возможность надо иметь в виду.

Главным принципом международных отношений является взаимность, а она может быть как положительной, так и отрицательной», — высказал своё мнение Михаил Демурин.

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