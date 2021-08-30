Ростов-на-Дону, 30 августа, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Ещё 482 жителя Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 30 августа. Это на три случая заражения меньше, чем накануне.

Mvdpmr.org Тест на коронавирус

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители 54 муниципальных образований Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (199) и Волгодонском районе (десять). 18% заразившихся — люди старше 66 лет, более 16% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 123 930 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 107 106 пациентов.